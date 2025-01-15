التشكيل المتوقع للجونة لملاقأة الأهلي في الدوري

يلتقى اليوم الأربعاء، فريق نادي الجونة بنظيره فريق النادي الأهلي، في مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري الجاري.

تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسعى فريق الجونة، لمحاولة حسم النقاط من الأهلي، رغم التفاوت الموجود بين الفريقين، حيث يحل النادي الأهلي في صدارة ترتيب مسابقة الدوري، ويملك فريق الاهلى 15 نقطة بعدما لعب 7 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مثلهم وسجل 11 هدفا وتلقت شباكه ثلاثة أهداف فيما يملك الجونة 6 نقاط بعدما لعب 7مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في 3 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه هدف وتلقت شباكه 3 أهداف.

ومن المتوقع أن يدفع علاء عبد العال، المدير الفني الجونة، بالتشكيل الأساسي المعتاد في مواجهة الأهلي.

تشكيل الجونة المتوقع لمواجهة الأهلي



في حراسة المرمى: صبحي سليمان.



في خط الدفاع: فرانك تيري -أحمد عادل عبد الرسول - أحمد شوشة - صبري رحيل.



في خط الوسط: عبد الله هاشم- رضا صالح - محمد الدغميمي.



في خط الهجوم: أيمن موكا - أرنو راندريانانتيناينا - سيف شيكا.