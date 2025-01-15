الرئيس الإيراني: طهران لم تتآمر ضد ترامب في محاولة اغتياله

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن إيران لم تتآمر لقتل الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب، نافيا مزاعم سابقة من الحكومة الأمريكية.



وتقول طهران إن واشنطن تدخلت في شؤونها على مدى عقود، مستشهدة بأحداث تتراوح من انقلاب عام 1953 ضد رئيس وزراء إلى اغتيال القائد العسكري قاسم سليماني في غارة بطائرة أمريكية بدون طيار عام 2020.

ونفت إيران أيضًا في وقت سابق مزاعم الولايات المتحدة بشأن التدخل في الشؤون الأمريكية، بما في ذلك من خلال الهجمات السيبرانية.

ونجا ترامب، الذي فاز في الانتخابات الأمريكية العام الماضي وسيتولى منصبه يوم الاثنين، من محاولتي اغتيال خلال الحملة الانتخابية - واحدة في سبتمبر أثناء لعبه للجولف في ملعب ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، والأخرى خلال تجمع حاشد في يوليو في بتلر بولاية بنسلفانيا، ولم يجد المحققون أي دليل على تورط إيران في أي من المحاولتين.

وقال بيزيشكيان لشبكة إن بي سي نيوز ردا على سؤال عما إذا كانت هناك خطة إيرانية لقتل ترامب: "لا شيء على الإطلاق. لم نحاول القيام بذلك من البداية ولن نفعل ذلك أبدا".

وقال ترامب أيضًا العام الماضي أثناء الحملة الانتخابية الأمريكية إن إيران ربما كانت وراء محاولات اغتياله.