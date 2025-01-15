وكيل تعليم بني سويف تتابع سير امتحانات صفوف النقل بمدرسة الجندي الثانوية

تابعت الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف صباح اليوم الأربعاء، بمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2025/2024 في يومها الخامس.

ويؤدي طلاب الصف الثالث الابتدائي الامتحان في مادتي الرياضيات ومتعدد التخصصات بينما يؤدي طلاب الصف الرابع الامتحان في مواد اللغة الأجنبية والرياضيات والمهارات المهنية في حين أدى طلاب الأول الإعدادي الامتحان في مادة الرياضيات كما أدى طلاب الصف الثاني الإعدادي الامتحان في مادة العلوم في حين يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي العام الجغرافيا الشعبة الأدبية والأحياء الشعبة العلمية وتطبيقات الرياضيات علمي.

كما أدى طلاب الصف الأول الثانوي العام الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق،

كما واصل طلاب التعليم الفني امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل بمختلف أنواعه ( صناعي، تجاري، زراعي) خلال 54 مدرسة على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال تفقدها عددا من اللجان بمدرسة الجندي الثانوية المشتركة بتزمنت بإدارة شرق بني سويف، واطمأنت وكيل الوزارة على دخول طلاب الصف الثاني الثانوي على منصة الامتحان من خلال جهاز التابلت لأداء الامتحان إلكترونيا.

واطمأنت وكيل الوزارة على انتظام الطلاب داخل اللجان ومستوى الامتحان ووضوح الأسئلة وجودة الطباعة لباقي المراحل ومدى مطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات وعدم وجود أي مشكلات، موجهة بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات، مع التواصل المستمر بين غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لتقديم الدعم الفني وتذليل كافة العقبات التي تواجه العملية الامتحانية.

وشددت على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الإمتحانات، والتأكيد على حظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء مع الملاحظين أو الطلاب، وعدم التهاون في تطبيق القانون والقرارات الوزارية بشأن حالات الغش والشغب.

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