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الأربعاء 15 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس عصابة تخصصت في سرقة الكابلات الكهربائية من الشقق بـ15 مايو

أرشيفية
أرشيفية
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قررت نيابة 15 مايو والتبين، حبس عصابة مكونة من عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة الكابلات الكهريائية من داخل الشقق في المناطق تحت الإنشاء بمدينة 15 مايو.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على عاطلين، تخصصا في سرقة الكابلات الكهربائية من داخل الشقق السكنية بمدينة 15 مايو.

ورد بلاغ لضباط قسم شرطة 15 مايو، من أحد المواطنين، مفاده اكتشافه سرقة أسلاك كهربائية من داخل شقته.
وبالانتقال وعمل التحريات أمكن تحديد هوية الجناة وتبين انهما عاطلين مقيمين بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة أمكن القبض على المتهمان.
وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، كما اعترفا بارتكاب واقعة سرقة أخرى مماثلة من داخل إحدى الشقق السكنية، بدائرة القسم.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

4 أيام علي ذمة التحقيقات 15 مايو الأجهزة الأمنية القبض على المتهمان