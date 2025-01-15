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الأربعاء 15 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

22 يناير.. محاكمة عاطل في سرقة مصوغات ومبلغ مالي بالوايلي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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حددت جهات التحقيق يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 يناير لمحاكمة عاطل في سرقة مبلغ مالى ومصوغات ذهبية من داخل مسكن إحدى السيدات، وحيازة سلاح أبيض مطواه في منطقة الوايلي .
وكانت قسم شرطة الوايلي، تلقي بلاغا من سيدة يفيد سرقة مصوغات، ومبلغ مالي من داخل مسكنها، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة
تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطل له معلومات جنائية سابقة، واعترف بارتكابه الواقعة، لمروره بأزمة مالية وارشد عن المبلغ المالى والمسروقات وعثر علي سلاح أبيض مطواه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جهات التحقيق سرقة مبلغ مالى السيدات منطقة الوايلى سرقة مصوغات