وكيل "تعليم بني سويف" تطمئن على إجراءات تسليم الأسئلة داخل اللجان

أجرت الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، صباح اليوم، زيارة مفاجئة لمركز توزيع الأسئلة بإدارة سمسطا، بحضور عصام أبو عرب مدير الإدارة ومسؤولي مركز توزيع الأسئلة بمختلف المراحل، وذلك للاطمئنان على اتخاذ كافة الإجراءات والآليات المتعلقة بتوزيع الأسئلة.

واطمأنت وكيل الوزارة على إجراءات تسليم الأسئلة وخروج خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان في الوقت المحدد لها وكذلك اطمأنت على إجراءات تأمين المركز .

وخلال الجولة تحاورت وكيل الوزارة مع رؤساء اللجان أثناء استلام الأسئلة مؤكدة على تضافر الجهود من أجل خروج الامتحانات بالشكل المطلوب، مشددة على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات اللازمة لتأمين حجرات الأسئلة والكنترول.

كما شددت وكيل الوزارة على عدم السماح للطلاب والملاحظين باصطحاب التليفون المحمول ، والتصدي بحزم لمحاولات الغش والالتزام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات.

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