باحث سياسي: نواف سلام كان مرشحا للحكومة اللبنانية منذ عامين

قال عبد الله نعمة، الكاتب والباحث السياسي، إن أول تصريح لرئيس الحكومة اللبنانية الجديدة نواف سلام منذ بداية وصوله إلى لبنان أفاد من خلاله أن يداه مفتوحتان للجميع ولم يأت لإلغاء أو إقصاء أحد، لكن يريد العمل مع الجميع على نفس الوتيرة، إذ إنه يريد البناء في الدولة اللبنانية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس نواف سلام كان مطروح اسمه بالحكومة اللبنانية منذ عامين، وقالوا إنه يأتي للبناء، وهناك اتفاق دولي على وجوده بلبنان، مشيرًا إلى أن الشعب اللبناني سئم من اتخاذ أي خطوة باتفاق، إذ يعتقدوا أنه ليس دستوريا.

وتابع، «الدستور يفيد بأن نواف سلام كُلف باستشارات نيابية صحيحة 100% دستوريا، لذا هو رئيس الحكومة فعليا، بالتالي رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة يريدا السلام في لبنان، وتحقيق رغبات الشعب اللبناني».