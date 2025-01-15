تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة مصرع مسعف وسائق بطريق الواحات

أمرت جهات التحقيق، بتفريغ كاميرات المراقبة في واقعة مصرع مسعف وسائق على طريق الواحات بنطاق مدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، إثر انقلاب السيارة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة بوجود حادث مروع على طريق الواحات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبيّن مصرع «سامح محمد» 44 عامًا، مسعف من محافظة الفيوم، و«مصطفى.أ» 38 عامًا، من محافظة أسوان.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من تحرياتها، للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرّر محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.