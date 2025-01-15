حبس «منى» أشهر تاجرة هيروين في حلوان

قررت نيابة حلوان، حبس المدعوة مني، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة الإتجار في الهيروين المخدرة بدائرة قسم شرطة حلوان

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على فتاة، قبل ترويج كمية من الهيروين على المتعاطين بدائرة قسم شرطة حلوان.

وكشفت التحريات التي أجراها ضباط مكافحة المخدرات، عن قيام فتاة تدعى "منى نظير"، تقيم بدائرة قسم حلوان، بالإتجار في المواد المخدرة، متخذة من محل سكنها مسرحًا لمزاولة نشاطها الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمة وعثر بحوزتها على أسطوانة هيروين.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

