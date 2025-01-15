تجديد حبس شاب أنهي حياة صديقه بسبب مبلغ مالي في شبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق، بتجديد حبس شاب 15 يوما علي ذمة التحقيقات، لقيامه بقتل صديقه بطعنة بسلاح أبيض بالرقبة، وذلك إثر خلاف على مبلغ مالي بينهما، بمنطقة عزبة عثمان بشبرا الخيمة بمحافظة القليويية.

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى معهد ناصر بوصول شاب يدعى"م ع" 19 سنة عاطل ومقيم بعزبة عثمان دائرة القسم، بجرح نافذ بالرقبة، أدى لوفاته.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالفحص تبين وجود خلاف على مبلغ مالي بين المجني عليه وصديقه يدعى "أ ي" 19 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم، قام على إثرها بطعنه بالرقبة بسلاح أبيض مطواه، وفر هاربا.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهته أقر بإرتكاب تلك الواقعة، وحرر المحضر اللإزم وتولت النيابة العامة التحقيق.