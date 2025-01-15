عقد برنامج تدريبي لتنمية مهارات أطباء الأسنان بمستشفيات وعيادات التأمين ببني سويف

نظم فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف برنامجًا تدريبيًا بعنوان "تنمية مهارات أطباء الأسنان" للعاملين بوحدات التأمين الصحي بالمحافظة، بمشاركة 22 من أطباء الأسنان على مدار يومين، حيث يهدف البرنامج التدريبي إلى تطوير مهارات الأطباء وتعزيز خبراتهم في مختلف جوانب طب الأسنان، وذلك في إطار خطة الهيئة العامة للتأمين الصحي برئاسة الدكتور أحمد محمد مصطفى، وإشراف الدكتور محمد فؤاد عبد الفتاح، مدير عام الفرع بالمحافظة.

وأوضح مدير عام الفرع، أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن سلسلة من البرامج التي تنفذها إدارة التدريب بفرع الهيئة ببني سويف، تحت إشراف الدكتورة فاتن عمارة، مدير عام الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية، وبمتابعة من الدكتورة عبير شعبان، مدير التدريب بالفرع.

واستهدف البرنامج تدريب 22 من أطباء الأسنان العاملين في العيادات التابعة للفرع، حيث حاضر في البرنامج كل من الدكتورة مروة محمد توفيق، أستاذ طب الفم وعلاج اللثة بكلية طب الأسنان جامعة بني سويف، الدكتورة نورهان محمود عتريس، مسؤولة تفتيش الأسنان بالفرع.

كما أكد مدير عام الفرع على أهمية التدريب والتعليم المستمر، داعيًا المشاركين إلى الاستفادة القصوى من البرنامج بهدف تعزيز الخبرات المكتسبة وتحقيق أعلى مستوى من الجودة في تقديم الخدمات الطبية، وذلك من أجل تحقيق رضا المرضى.