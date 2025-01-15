الزمالك يختتم استعداداته لحرس الحدود.. وجروس يطالب باستغلال انتصارات الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لنادى الزمالك، لخوض مواجهة حرس الحدود، المؤجلة من الجولة الثامنة، من عمر مسابقة الدورى المصرى لكرة القدم، وذلك على ملعب "استاد القاهرة الدولى".

ويسعى السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأول بنادى الزمالك، استغلال حالة النشوة التى يعيشها الفارس الأبيض، بعدما ضمن التأهل إلى دور ربع نهائى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بفوزه الأخير على نظيره بلاك بولز الموزمبيقى بثلاثة أهداف لهدف.

أحرز ثلاثية الزمالك كلا من حسام أشرف فى الدقيقتى الـ51 والـ53، وأحمد السيد "زيزو" فى الدقيقة الـ 82 من عمر اللقاء.

وتأهل الزمالك إلى دور ربع نهائى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، حصدها من ثلاثة انتصارات وتعادلين.

ويبحث جروس عن اقتناص الثلاث نقاط من تلك المباراة، والبقاء فى صدارة الترتيب مجاورًا الأهلى، ومنافسته على القمة وعلى حصد البطولة.

وفى المباراة الأخيرة، ظهرت رغبة الزمالك في حسم التأهل قبل الجولة الأخيرة لتجهيز كل اللاعبين واللعب بأريحية أكبر في مباراة إنيمبا النيجيري المقبلة.

وجروس يطالب اللاعبين باستغلال نشوة الإنتصارات بالكونفدرالية



كما عمل الجهاز الفنى فى تلك المباراة أمام بلاك بولز استعادة خدمات كل من المغربي محمود بنتايج ومحمد السيد بعد تعافيهما من الإصابة.

وشهدت تلك المباراة تألق الخط الهجومى للزمالك مثل حسام أشرف الذى أدى بكل قوة، وظهور ناصر منسي بهذا الشغل الرائع.

وحرص الجهاز الفني على تحفيف الحمل البدني للاعبين خوفاً من تعرض اللاعبين للإجهاد قبل اللقاء، ولك تحت قيادة شيخ بوزيان مدرب الأحمال .

كما خصص الجهاز الفني فقرة فنية خلال المران، تم خلالها تنفيذ بعض الجوانب الخططية تحت إشراف الجهاز الفني، وتم تطبيقها فى تقسيمة فنية مصغرة في منتصف الملعب.

واصر السويسرى جروس على شرح بعض التعليمات الفنية خلال المران الأخير للفارس الأبيض، والتى سيتم تنفيذها فى مواجهة الغد أمام حرس الحدود.

