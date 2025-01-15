ads
الأربعاء 15 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

هجوم إسرائيلي على مدرسة في غزة يؤدي إلى استشهاد 7 أشخاص

غزة
غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ذكرت شبكة قدس الإخبارية، أن سبعة أشخاص استشهدوا، صباح اليوم الأربعاء، بعد أن قصفت قوات الاحتلال مدرسة الفارابي في مدينة غزة. 

كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا.

وكانت قد شنت مقاتلات إسرائيلية غارات على دير البلح في غزة تسببت في استشهاد 10 فلسطينيين على الأقل، بحسب مسعفين.

وقال مسعفون، إن غارة جوية إسرائيلية على دير البلح في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين.

وفي غارة منفصلة على منزل في رفح، استشهد خمسة أشخاص بينهم امرأة، وأصيب أربعة آخرون، بحسب مسعفين.

استشهاد 10 فلسطينيين النصيرات وسط قطاع غزة سقوط عدد من الضحايا سبعة أشخاص طائرات الاحتلال غارة جوية إسرائيلية وسط قطاع غزة