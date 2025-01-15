هجوم إسرائيلي على مدرسة في غزة يؤدي إلى استشهاد 7 أشخاص

ذكرت شبكة قدس الإخبارية، أن سبعة أشخاص استشهدوا، صباح اليوم الأربعاء، بعد أن قصفت قوات الاحتلال مدرسة الفارابي في مدينة غزة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا.

وكانت قد شنت مقاتلات إسرائيلية غارات على دير البلح في غزة تسببت في استشهاد 10 فلسطينيين على الأقل، بحسب مسعفين.

وقال مسعفون، إن غارة جوية إسرائيلية على دير البلح في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين.

وفي غارة منفصلة على منزل في رفح، استشهد خمسة أشخاص بينهم امرأة، وأصيب أربعة آخرون، بحسب مسعفين.