إطلاق سراح كروان مشاكل من قسم شرطة حدائق القبة

قررت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إطلاق سراح البلوجر الشهير كروان مشاكل بعد انتهاء مدة حبسه بقضية السلاح الأبيض، حيث تم إطلاق سراح كروان من قسم شرطة حدائق القبة بعد التأكد من عدم وجود أحكام قضائية أخرى ضده.

وكانت قضت محكمة جنح مستأنف حدائق القبة، بتأييد حبس التيك توكر كروان مشاكل لمدة 3 أشهر، بقضية تهديد محامي بالخطف.

وكان أحد المحامين تقدم بدعوى قضائية ضد التيك توكر كروان مشاكل بتهمة السب والتهديد بالخطف، حيث حصل على حكم من محكمة جنح حدائق القبة المنعقدة في محكمة الأميرية بمعاقبته بالحبس، في الجنحة رقم 12160 سنة 2023 ضده، واتهمه فيها بالتشهير والسب والتهديد بالخطف والإيذاء.

وفي واقعة منفصلة قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، في وقت سابق تأجيل الاستئناف المقدم من كروان مشاكل على حكم حبسه سنة وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء بالتعاون مع المذيعة إنجي حمادة لجلسة 18 يناير المقبل.

وكانت المحكمة قد أصدرت في 7 سبتمبر الماضي حكمًا بحبس كروان مشاكل، بينما برأت المذيعة إنجي حمادة من الاتهامات المنسوبة إليه.