وزير التعليم: التطوير مستمر في الثانوية العامة ونعمل لحل الكثافة الطلابية

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التغييرات التي أُدخلت على المرحلة الثانوية في أغسطس الماضي، والتي تشمل دمج بعض المواد، كانت ضرورية لإتاحة الوقت الكافي لشرح المواد الدراسية الأساسية.

وأضاف الوزير خلال جلسة نقاشية تعقد الآن حول مقترح البكالوريا المصرية: هذه التعديلات ليست الحل الأخير لتطوير الثانوية، وأن الوزارة تواصل العمل على تحسين النظام التعليمي.

وأشار عبد اللطيف إلى أن نظام البكالوريا المصرية لم يتم طرحه في نفس الوقت بسبب الحاجة إلى حوار مجتمعي وتعديل تشريعات.

كما لفت إلى أن الوزارة تعمل على حل مشكلة الكثافة الطلابية منذ 30 عامًا، مشيرًا إلى أن الكثافة الحالية وصلت إلى 50 طالبًا في الفصل، وهو أمر مشابه لما يحدث في بعض الأماكن في ألمانيا حيث يصل العدد إلى 47 طالبًا.