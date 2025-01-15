سعار إسرائيلي في قصف غزة قبيل بدء الهدنة

كثف الجيش الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 36 فلسطينيا على الأقل وإصابة آخرين خلال الليل وحتى الأربعاء، بحسب وسائل إعلام رسمية، إذ كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على عدة مناطق في غزة بالإضافة إلى اشتباكات جرت بين جيش الاحتلال والشعب الفلسطيني من أبناء الضفة الغربية.

وتأتي الهجمات الجديدة في الوقت الذي يبدو فيه أن إسرائيل وحماس تقتربان من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرا وإطلاق سراح العشرات من الرهائن.

وفي وسط قطاع غزة، استشهد 11 مواطنا وأصيب آخرون بعضهم في حالة خطيرة في قصف على منزل في دير البلح، كما استشهد شخصان في قصف منفصل على منزل في المدينة، بحسب وكالة وفا للأنباء.

وكان قد تم تسجيل استشهاد سبعة أشخاص وأصيب آخرون في قصف على منزل بمخيم النصيرات، فيما استشهد رجل وزوجته في قصف على منزل آخر بمخيم البريج.

وفي جنوب قطاع غزة، استشهد خمسة أشخاص بينهم امرأة، وأصيب أربعة آخرون في قصف على منزل في حي النصر بمدينة رفح، كما أدى قصف طائرة بدون طيار إلى استشهاد شخصين في منطقة خربة العدس برفح أيضاً.

وفي مدينة غزة، استشهد سبعة أشخاص على الأقل وجُرح آخرون في قصف على مدرسة الفارابي التي تؤوي نازحين، كما استشهد عدة أشخاص آخرين في قصف على نادي الأهلي الذي يؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.