رئيس الوزراء الفلسطيني: على العالم مواصلة الضغط على إسرائيل بعد هدنة غزة

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بمواصلة الضغط على إسرائيل بعد وقف إطلاق النار الوشيك في غزة حتى تقبل بإنشاء دولة فلسطينية.



وأضاف “مصطفى” خلال كلمة له في مؤتمر صحفي في العاصمة النرويجية "أوسلو "، أن وقف إطلاق النار الذي نتحدث عنه جاء في المقام الأول بسبب الضغوط الدولية. لذا فإن الضغوط تؤتي ثمارها".

وأضاف: "يجب أن نظهر لإسرائيل ما هو الصواب وما هو الخطأ، وأن حق النقض على السلام وإقامة الدولة الفلسطينية لن يكون مقبولاً أو متسامحاً معه بعد الآن".