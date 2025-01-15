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الأربعاء 15 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

محمد الطراونة: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد حق الإنسان بالحياة

محمد الطراونةعضو
محمد الطراونةعضو المنظمة العربية لحقوق
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أكد القاضي «محمد الطراونة»، عضو المنظمة العربية لحقوق، أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد حق الإنسان بالحياة، مشيراً إلى أن المنطقة العربية شهدت الفترة الأخيرة تطور في ملف حقوق الإنسان علي المستوي الاجتماعي، المشاركة السياسية، الحريات، المرأة، الشباب ، مضيفاً أن  البلاد التي تعير حقوق الإنسان أهمية بالغة هي بلاد قوية وواثقة من خطاها.
وأضاف «محمد الطراونة»، في تصريح خاص لــ«البوابة نيوز»، أن فلسطين ستبقى قضيتنا الأولى لا تنازل عنها ولا مساومة عليها، مشدداََ علي أن "كلا من مصر والأردن عليهما دورا محوريا في القضية الفلسطينية، الأردن لأنها الجار والشقيق لفلسطين، كما أن مصر دائما هي قلب العروبة النابض وهي الدولة الحاضنة لكل العرب.

المنظمة العربية لحقوق فلسطين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان