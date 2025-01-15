محمد الطراونة: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد حق الإنسان بالحياة

أكد القاضي «محمد الطراونة»، عضو المنظمة العربية لحقوق، أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد حق الإنسان بالحياة، مشيراً إلى أن المنطقة العربية شهدت الفترة الأخيرة تطور في ملف حقوق الإنسان علي المستوي الاجتماعي، المشاركة السياسية، الحريات، المرأة، الشباب ، مضيفاً أن البلاد التي تعير حقوق الإنسان أهمية بالغة هي بلاد قوية وواثقة من خطاها.

وأضاف «محمد الطراونة»، في تصريح خاص لــ«البوابة نيوز»، أن فلسطين ستبقى قضيتنا الأولى لا تنازل عنها ولا مساومة عليها، مشدداََ علي أن "كلا من مصر والأردن عليهما دورا محوريا في القضية الفلسطينية، الأردن لأنها الجار والشقيق لفلسطين، كما أن مصر دائما هي قلب العروبة النابض وهي الدولة الحاضنة لكل العرب.