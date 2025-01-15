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الأربعاء 15 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية وبيضاء في المرج

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات
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تمكن رجال المباحث القاهرة من إلقاء القبض على عاطلين لقيامهما بحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر غير مرخصة بمنطقة المرج.

كان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج  وبحوزته (فرد خرطوش  - عدد من الطلقات)، وبمواجهته اعترف بتحصله عليه من أحد الأشخاص (عاطل – مقيم بدائرة القسم - له معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (3 بنادق خرطوش – فرد خرطوش –5 أسلحة بيضاء – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

اسلحة نارية رجال المباحث القاهرة