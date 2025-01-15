لازاريني: لا يمكن السماح بانهيار أونروا وندعو لرفض تطبيق قرارات الكنيست

قال المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني، إن أونروا هي الجهة الأكبر لتقديم الخدمات الصحية في غزة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن فهم صدور قانون من الكنيست يقوض عمل وكالة إغاثية مثل أونروا.

وأضاف "لازاريني" خلال كلمته في مؤتمر النرويج لدعم حل الدولتين، اليوم الأربعاء، نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه لا يمكن السماح بانهيار أونروا وندعو إلى رفض تطبيق قرارات الكنيست، موضحًا أن القرارات الإسرائيلية تعوق أداء مهامنا وتمنع موظفينا دخول الأراضي الفلسطينية.

وتابع، "نؤكد أهمية وكالة أونروا في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين"، موضحًا: "سنعمل على إعادة الأطفال إلى المدارس بالتعاون مع وزارة التعليم الفلسطينية".