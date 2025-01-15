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الأربعاء 15 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير العمل يعلن توفير كرسي متحرك لذوي الهمم المترددين على مديريات العمل بالمحافظات

وزير العمل محمد جبران
وزير العمل محمد جبران
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أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء ،عن توفير كرسي مُتحرك لذوي الإعاقة،المُترددين على مديريات العمل بكافة المحافظات.

ووجه الوزير مديريات العمل بإستقبال ذوي الهمم،المحتاجين لكرسي مُتحرك،بشكل لائق وكريم ،وتوفيرهذا الكرسي لهم ، للتنقل به داخل "المديرية ومكاتبها"،لإنهاء الخدمات المُقدمة لهم بشكل سهل وسريع .

وقال "الوزير" أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود "الوزارة" لتيسير،ودعم ذوي الإعاقة،في إنهاء طلباتهم،وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية،بتوفير حياة كريمة لهم ،والتعامل معهم بشكل لائق،وكذلك دمجهم في سوق العمل.

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