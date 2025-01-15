أحمد خليل في ذكرى ميلاده.. شارك بـ300 عمل وكرمه جمال عبدالناصر

تألق الفنان القدير أحمد خليل في شخصيات كثيرة ومتنوعة منها "كليبر"، "عطا المراكيبي"، "العميد عدلي" والذي يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان أحمد خليل الذي يعد واحدًا من النجوم الذين نجحوا في أن يخلد اسمه في تاريخ السينما والدراما المصرية التي وصل عددها إلى ما يقرب من 300 عمل وأكثر، حيث شارك في بطولة 22 فيلمًا سينمائيًا استطاع خلالها، إظهار مدى حبه الحقيقي للتمثيل وموهبته التي مكنته من أداء شخصيات تختلف كل الاختلاف عن بعضها.

أحمد خليل يُصر على الوصول إلى هدفه

ولد الفنان الراحل أحمد خليل في 15 يناير 1941 في المنصورة، عشق الفن منذ نعومة أظافره ولكن والده رفض هذا المجال بشكل صارم حيث كان حلمه أن يصبح ابنه مهندسًا، فبعد أن تخرج خليل من الثانوية العامة، أصر على دخول معهد السينما ليوافق والده في النهاية، ولكن بشرط أن يدخل قسم الإخراج، ولكنه دخل من دون علم والده قسم التمثيل، إلا بعد أن حاز المركز الأول في قسم التمثيل، واقتنع والده بموهبته بعد تخرجه من معهد السينما عام 1965.

أشهر أدوار الفنان أحمد خليل

قدم الفنان أحمد خليل عدة أعمال درامية، مثل، "الساقية تدور، الباب في الباب، حساب السنين، مولد وصاحبه غايب، دنيا جديدة، الخطيئة، هوانم جاردن سيتي، حديث الصباح والمساء، زمن عماد الدين، موعد مع الوحوش، رد قلبي، الكيف".

وشارك في العديد من الأفلام السينمائية، من أبرزها "كتيبة الإعدام، جاءنا البيان التالي، إعدام بريء، القتل اللذيذ، امرأه فوق القمة، ناصر 56، ضد الحكومة، فخ الجواسيس، الاراجوز، الأوغاد.

أحمد خليل يكرمه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر

التقى الفنان أحمد خليل مع الرئيس جمال عبد الناصر في عيد الفن وكرمه، في ذلك اليوم لتفوقه وحصوله على المركز الأول على مستوى أكاديمية الفنون بكل ما تتضمنه من معهد الفنون المختلفة وكان ذلك عام 1965 ثم كان التكريم عام 1966.

أحمد خليل يُسدل الستار في مسلسل "إلا أنا"

توفى الفنان أحمد خليل متأثرًا بفيروس كورونا الذي أصيب به خلال الأيام الأخيرة من تصوير حكاية "حكايتي مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" حيث دخل في البداية المستشفى ليومين وشعر بتحسن نسبي فغادر، وسرعان ما عاد إليه قبل وفاته بساعات قليلة.