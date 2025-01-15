وزير التعليم: استحداث 98 ألف فصل دراسي وتحسين أوضاع المعلمين في العام الدراسي الجديد

كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استحداث 98 ألف فصل دراسي في العام الدراسي 2024-2025، موضحًا أنه تم بناء 150 ألف فصل دراسي خلال العشر سنوات الماضية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي ضمن جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مقترح نظام البكالوريا المصرية بمشاركة الصحفيين.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد حل مشكلة الكثافة الطلابية في محافظة الجيزة، حيث سيتم إنشاء مجمع مدارس في بولاق الدكرور خلال العامين القادمين.

كما أضاف أن أغلب المعلمين في الوزارة يتجاوزون الخمسين عامًا، مما يتطلب توفير حصص إضافية لتعويض نقص المعلمين.

في سياق آخر، أوضح الوزير أن طلاب الصف الأول الثانوي كانوا يدرسون 14 مادة على مدار 35 حصة أسبوعياً، وهو ما كان يحد من قدرة المعلمين على إتمام المناهج الدراسية في الوقت المحدد.