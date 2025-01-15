محافظ الجيزة: تشغيل المصاعد الكهربائية لكوبرى المشاة المؤدي إلى شارع السودان

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة افتتاح تشغيل المصاعد الكهربائية لكوبري المشاة المار اعلي خط السكة الحديد بين شارعي المطار و السودان وذلك لخدمة مواطني حي المنيرة الغربية والعجوزة من المترددين عليه .

وخلال الافتتاح أكد المحافظ على أهمية تركيب المصاعد الكهربائية بكبارى المشاة للتخفيف على المواطنين خاصة كبار السن والطلاب وتسهيل صعودهم واستخدامهم لكوبري المشاة في عبور السكة الحديد إلى شارع السودان من خلال حرم آمن دون أي معوقات.

وكلف المحافظ رؤساء احياء المنيرة الغربية والعجوزة بالمتابعة الدورية لحالة كوبري مشاة المطار والتأكد من كفاءته مع معاينة المصاعد الكهربائية بصفة مستمرة وإجراء الصيانات اللازمة لهم لضمان استدامتهم نظرًا لأهميتهم للمواطنين بالإضافة الى رفع الإشغالات وكفاءة النظافة بمحيط الكوبرى بشكل دورى .

رافق المحافظ الساده ايمن خليل رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة والنائب طارق سعيد حسانين عضو مجلس النواب ورمضان عمارة رئيس حي المنيرة الغربية واللواء ذكي سلام رئيس حي العجوزة .