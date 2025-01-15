المشدد 7 سنوات لمتهمين في تزوير المحررات الرسمية بالشرابية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة شخصين، بالسجن المشدد 7سنوات لاتهامهم بتزوير محررات رسمية منسوب صدورها لعدد من الجهات في الدولة واصطناع أختام مزورة وشهادات بمنطقة الشرابية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الأول كونه من أرباب الوظائف العمومية، قلد البصمة الخاصة بختم شعر الجمهورية وعلامة عدد من الجهات الحكومية بغرض تزوير محررات رسمية، وزور لعدد من الجهات الرسمية على خلاف الحقيقة بهدف الربح وأخذ أموال.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين اتفقا فيما بينهم على تقليد الأختام، وعلامات لعدد من الوزارات والجهات الحكومية، وقاموا بتزوير شهادة جامعية.

وكان قسم شرطة الشرابية تلقي بلاغًا من مواطن يفيد قيام شخصين بأخذ مبلغ مالي منه مقابل استخراج شهادة جامعية وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بالتزوير واستخدام الأختام المقلدة بغرض الربح.

وعثر بحوزتهما على 8 محررات رسمية مزورة وأختام وأكلاشيهات منسوبة لعدد من الجهات المختلفة - جهاز كمبيوتر بمشتملاته وبالفحص تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.