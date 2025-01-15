محافظ كفر الشيخ: تنظيم سوق اليوم الواحد لتلبية احتياجات المواطنين

قال الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ: إنه سيتم تنظيم سوق "اليوم الواحد" على يومين في كل مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم تفقد 8 أسواق من أسواق اليوم الواحد وتم عمل جدول بالتبادل فيما بينهم.

وأضاف "عبد المعطي" في حواره لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، أن كل مركز ومدينة يستفيد بالأسواق لمدة 3أيام، يومان لسوق اليوم الواحد ويوم للسوق الأسبوعي، موضحًا أنه تم إضافة بعض السلع والمنتجات الإضافية التي لم تكن موجودة قبل ذلك وبعض السلع خاصة بشهر رمضان.

وتابع، أن توفير سوق اليوم الواحد يأتي في ظل متابعة دقيقة للعديد من الأسواق؛ لضمان تحقيق أهدافها، مشيرًا إلى أنه تم إضافة بعض السلع والمنتجات الجديدة في هذه الأسواق، وشدد على التزام الحكومة بالعمل على دعم المواطنين، وتوفير السلع بأسعار مناسبة.