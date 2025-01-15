محلل رياضي: مصر تتطلع للفوز بمونديال اليد رغم الغيابات المؤثرة

قال عثمان إبراهيم، المحلل الرياضي، إنّ هناك استعدادًا قويا لمنتخب مصر لكرة اليد لخوض مباراة كأس العالم، موضحًا أنها بطولة العالم لكرة اليد تُقام كل عامين، لكن هذا العام تعتبر نسخة استثنائية بمشاركة 3 دول أوروبية وهي الدنمارك وكرواتيا والنرويج، إذ إنها دول قوية ومتفوقة في لعبة كرة اليد ولديهم خبرات وتاريخ رياضي كبير.

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ المنتخب المصري نقل طموحات الجمهور من مجرد المشاركة فقط في كأس العالم والتأهب إلى الدور الثاني، إلى طموح المنافسة في البطولة، مشيرًا إلى أن المنتخب يؤدي المباراة في ظل غيابات مؤثرة للاعبين محترفين مثل مهاب سعيد وحسن قداح ويحيى الدرع واعتزال أحمد الأحمر دوليا.

وتابع، «المهم في البطولة هي البداية من خلال توصيل رسالة لكل الفرق في البطولة بأن منتخب مصر لم يأت ضيف شرف، لكن يأتي منافسا على لقب كأس العالم أو مونديال العالم»، لافتًا إلى أنّه خلال المباراة الأولى للبطولة بالأمس كشرت الدنمارك عن أنيابها مبكرا وفازت على الجزائر بـ47 مقابل 22 هدفا، بالتالي منتخب الدنمارك يبدو مستعدا للغاية في ظل غياب واعتزال أسطورتين من الفريق.