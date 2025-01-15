رئيس الوزراء الفلسطيني: يجب وقف إطلاق النار في غزة ورفع الحصار الإسرائيلي

أكد محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، أنه يجب وقف إطلاق النار في غزة ورفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع، متابعًا أنه يجب دعم فلسطين للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال كلمته في مؤتمر النرويج لدعم حل الدولتين، اليوم الأربعاء، وتنقله فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه حان الوقت لاتخاذ إجراءات واقعية لتطبيق حل الدولتين، وأنهم يعملون على بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاقتصاد.

كما تابع، "سنعمل على حشد الدعم الدولي اللازم لإعادة الإعمار في غزة، وسنعمل على توحيد غزة والضفة والقدس تحت حكومة واحدة".

واستطرد رئيس الوزراء الفلسطيني، "جاهزون لتحمل مسؤوليتنا في القطاع وسنتصدى لمحاولات فصله عن الضفة ولا نقبل بأن يحكم أحد قطاع غزة سوى السلطة الفلسطينية".