بعد دعمه فيلم الدشاش.. محمد سعد يشكر أحمد حلمي: "ياما حلمنا سوا"

حرص الفنان محمد سعد على توجيه رسالة شكر إلى الفنان أحمد حلمي، بعد دعم أحدث أعماله السينمائية “الدشاش”، وذلك خلال لقائه ببرنامج “سينماتك”.

وقال محمد سعد: “أحمد حلمي صديقي من أيام المعهد، وياما حلمنا وإحنا على سلالم المعهد، بالنجومية الشغل اللي يعجب الناس، حلمي عايز أشكره على رسالته الجميلة ودعمه لي”.

أحمد حلمي يوجه رسالة لـ محمد سعد قبل عرض فيلم “الدشاش”

قام الفنان أحمد حلمي بتهنئة صديقه الفنان محمد سعد قبل عرض فيلم “الدشاش”، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، قائلا: “اخويا الغالي وزميلي وصاحبي وعشرة عمري، مبروك مبروك مبروك وانا أول الحاضرين ويارب بالنجاح والتوفيق وتكسر الدنيا بعون الله، لوك جامد وجديد وان شاء الله فيلم الدشاش حديد”.

محمد سعد يعود إلى الأضواء بـ “الدشاش”

عاد الفنان محمد سعد إلى الأضواء من جديد بعد غياب استمر 5 سنوات، منذ مشاركته الأخيرة في فيلم “الكنز” الذي تم عرضه عام 2019، حيث يعرض له حاليا فيلم “الدشاش” وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، حيث وصلت مبيعاته أمس إلى 13 ألفا و182 تذكرة، لتحقق إيرادات مليونا و552 ألف جنيه.

يشارك في بطولة فيلم “الدشاش” كل من، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفي أبو سريع، محمد جمعة، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز.