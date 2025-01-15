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الأربعاء 15 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء الفلسطيني: يجب دعم الائتلاف الدولي لتكريس حل الدولتين

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني
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أكد محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، أنه يجب دعم الائتلاف الدولي لتكريس حل الدولتين، موضحا أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يؤكد أهمية السير نحو السلام، وذلك خلال كلمته في مؤتمر النرويج لدعم حل الدولتين، اليوم الأربعاء، وتنقله فضائية "القاهرة الإخبارية".

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الفلسطينيين يواجهون وضعًا صعبًا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن غزة تحت حرب الإبادة الجماعية بعد مرور أكثر من عام.

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، بموقف دولي موحد لإنهاء إجراءات الاحتلال ضد أونروا، خاصة أن الفلسطينيين بحاجة ماسة إلى أونروا ويجب العمل على منع تقويضها.

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