أخطر الظواهر الجوية.. الأرصاد تحذر المواطنين والسائقين من الشبورة المائية- فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة أصدرت بالأمس تحذير وتنويه بسبب وجود الشبورة المائية الكثيفة التي تصل لحد الضباب، حيث أن الرؤية الأفقية على بعض الطرق تنخفض لأقل من 1000 متر، بل ربما تنعدم تمامًا.

وأضافت "غانم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن الشبورة المائية الكثيفة تظهر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وبعض الطرق الصحراوية، موضحًا أن موعد تكون الشبورة المائية بشكل مؤثر تكون بداية من الثالثة فجرًا وحتى سطوع الشمس، وقد تصل للعاشرة صباحًا.

وتابعت، أن الشبورة المائية تعتبر من أخطر الظواهر المائية وتعتبر أخطر من سقوط الأمطار، لأنه يتم معها إغلاق بعض الطرق، حيث تم إغلاق طريق الاسكندرية الصحراوي والطريق الساحلي بالإسكندرية بسبب الضباب، محذرة السائقين بالحذر الشديد اثناء القيادة والقيادة بهدوء تام واتباع كافة تعليمات المرور وتشغيل الكشافات.

وأردفت، أن الشبورة المائية هي الظاهرة الأكثر تأثيرًا على مدار الأسبوع، رغم أن حالة الطقس خلال هذا الأسبوع مستقرة بشكل كبير.

وفي سياق متصل، تتابع الإدارة العامة للمرور الحالة على الطرق وتصدر توجيهات دورية للسائقين لتجنب الحوادث والازدحام، كما دعت المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية والمرورية بانتظام لتجنب أي تأثيرات سلبية على حركتهم اليومية.