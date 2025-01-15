ads
الأربعاء 15 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير الإسكان يصدر قرارا بحركة تكليفات بأجهزة المدن الجديدة

المهندس شريف الشربيني
المهندس شريف الشربيني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بحركة تكليفات بأجهزة المدن الجديدة.
ونص قرار وزير الإسكان، على أن يتولى المهندس محمد السيد عبدالمقصود موسى، الإشراف على جهازى تنمية مدينتى (العبور – بدر)، ويكون مقر عمله جهاز مدينة بدر، والمهندس بسام محمد الشيخ عبدالوهاب، العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة الشروق، والمهندس أحمد محمد نمور إسماعيل، العمل نائبا لرئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة.
كما نص القرار على أن يتولى المهندس أحمد محمد عبدالوهاب مكي، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمهندس حسام حسني محمد أبوالعلا، العمل نائبا لرئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، ومحمد عمرو بن العاص حسن، العمل نائبا لرئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة.

حركة تكليفات أجهزة المدن الجديدة العبور بدر