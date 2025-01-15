نقل 6 مصابين في حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية إلى مستشفي الأحرار

استقبل مستشفي الأحرار التعليمي بالزقازيق، 6 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بميدان الصاغة مركز الزقازيق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق لتلقي الإسعافات اللازمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا من مامور مركز الزقازيق يفيد بورود إشارة من مستشفى الأحرار التعليمي بوصول 6 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بميدان الصاغة بمركز الزقازيق وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات وتحرر المحضر اللازم.