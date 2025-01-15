التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حادث تصادم بالشرقية

قررت نيابة العاشر من رمضان التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وسيارة ملاكي بطريق "مصر - الإسماعيلية" بالعاشر من رمضان محافظة الشرقية، وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة الموتى بمستشفى التأمين الصحى.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا مت مامور قسم العاشر من رمضان يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وسيارة ملاكي على طريق "مصر - الإسماعيلية" بمدينة العاشر من رمضان مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة من الجسد.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل الجثة والمصابين الي مستشفي التأمين الصحي بالعاشر وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات