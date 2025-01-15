زراعة البحيرة تتابع فحص زراعات محصول القمح.. صور

قاد الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، الحملة الوطنية لمكافحة الحشائش في محصول القمح بمركز إيتاي البارود في البحيرة، وذلك بحضور المهندس سعد مصطفى عمار، مدير عام مكافحة الآفات بالمديرية، ولجنة من منطقة شمال الدلتا برئاسة المهندس شوقي السباخي والدكتور شعبان الساعي.

وأجريت الجولة التفقدية في بعض مناطق مركز إيتاي البارود، حيث تم خلال الجولة فحص زراعات القمح والتواصل مع المزارعين لتوجيههم حول أهمية مكافحة الحشائش واستخدام المبيدات المناسبة وفقًا لتوصيات لجنة المبيدات بالوزارة.

وأكد المهندس سعد عمار أهمية مكافحة الحشائش العريضة والرفيعة، مشيرًا إلى توجيهات مهندسي المكافحة في الإدارات الزراعية للتواجد المستمر مع المزارعين وحل أية مشكلات تواجههم فورًا، إضافة إلى تقديم الإرشادات الفنية اللازمة. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على محصول القمح كواحد من المحاصيل الاستراتيجية، حيث تسعى الحكومة باستمرار لزيادة المساحات المنزرعة وتطوير أصناف جديدة عالية الإنتاج.

وفي سياق متصل، وجه رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بضرورة توفير المبيدات اللازمة للمزارعين وإجراء عمليات حصر دقيقة للحشائش الموجودة بهدف وضع خريطة مستقبلية. بعد الفحص الدقيق للأراضي، يتم التفتيش على محال بيع المبيدات لضبط أي كميات مخالفة، خاصة تلك المستخدمة في مكافحة الحشائش، وذلك ضمن إطار السعي المستمر لضمان الأمن الغذائي للمواطنين.