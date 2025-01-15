ads
الأربعاء 15 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 20 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، حيث تم تداول 20000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1112 شاحنة و150 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 610 شاحنة و134 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 15500 طن بضائع، 502 شاحنة و16 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Alcudia Express، بينما تغادر السفينتين أمل وسينا، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي الحرية، بوسيدون اكسبريس، وسينا، وغادرت السفينة Alcudia Express، كما تم تداول 3700 طن بضائع و400 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن الأربع وهي عمان، بريدج، آور وآيلة، كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة TRUST على متنها 5000 طن مواد غذائية متجهة الي الصومال، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2090 راكبا بموانيها.

الصادرات الصومال الواردات بضائع عامة ومتنوعة حركة الصادر حركة الواردات سفينتين سفاجا