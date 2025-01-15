أزمة أمح الدولي تعود للواجهة.. نقابة العلاج الطبيعي تحذر من خطورة "العلاج بالطقطقة"

عادت أزمة أمح الدولي (مشجع الأهلي وأحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي والمصاب بمتلازمة داون) التي أثارت جدلًا كبيرًا في مصر عام 2021 إلى الواجهة مجددًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتصدرت الحادثة حديث المتابعين بعد تداول تفاصيل عن شخص ادعى أنه أخصائي علاج طبيعي، وافتتح مركزًا خاصًا في مدينة نصر، حيث تسبب في إصابات خطيرة للمرضى نتيجة ممارساته غير المهنية.

من بين أبرز ضحايا هذه الأزمة كانت الفنانة ساندي، التي خضعت لجلسة علاج طبيعي في مركزه، وكادت أن تصاب بالشلل نتيجة الإجراء الخاطئ.

تفاصيل أزمة أمح الدولي

كشف الدكتور محمد محسن، المتحدث الرسمي باسم نقابة "العلاج الطبيعي"، عن تفاصيل أزمة أمح الدولي، موضحًا أن الطبيب "أ. أ." المعالج لـ "أمح الدولي"، مشجع الأهلي وأحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي والمصاب بمتلازمة داون، ظهر معه، مؤخرا في فيديو أثناء جلسة علاج طبيعي، قام بإجراء تقويم خاطئ للعمود الفقري على غير المتعارف طبيا في مثل هذه الحالات.

وأوضح "محسن"، أن المصابين بمتلازمة داون يعانون في العادة من مشكلات تتعلق بعدم استقرار المفاصل وتراخي الأربطة، خاصة في منطقة العنق والرقبة، كما أن العلاج بتقنيات مثل الطرقعة أو الضغط على العمود الفقري، يُعد من المحظورات الخطيرة على هؤلاء المرضى.

إصابة أمح الدولي

وأشار المتحدث الرسمي باسم نقابة “العلاج الطبيعي”في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" إلى أن الجلسة العلاجية التي أجراها الدكتور “أ.أ.” تسببت في شرخ وكسر بفقرات العمود الفقري لـ"أمح الدولي".

وكان أمح الدولي، قد أعلن عن إصابته في العمود الفقري بالفقرتين الـ 11 و12 خلال نوفمبر 2024، وقام الطبيب بإجراء علاجا طبيعيا مما تسبب في تفاقم الإصابة، وفقًا لما أعلنه المتحدث الرسمي باسم نقابة "العلاج الطبيعي".



مؤهلات الطبيب المعالج لـ أمح الدولي

وأكد الدكتور محسن أن الطبيب المعالج لـ "أمح الدولي" مسجل في نقابة الأطباء كأخصائي مساعد تغذية علاجية وأخصائي إدارة مستشفيات، وليس له أي علاقة بطب العظام أو العلاج الطبيعي، محذرًا من خطورة اللجوء إلى غير المتخصصين لإجراء مثل هذه العلاجات التي قد تؤدي إلى أضرار جسيمة.



الحالة الصحية لـ أمح الدولي

قال الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، خلال تصريحات صحفية، إن تقنية "الطقطقة" التي استخدمها الدكتور "أ. أ." في علاج "أمح الدولي" هي علم دقيق يدرس في كليات العلاج الطبيعي حول العالم، ولا تجوز ممارسته إلا من قبل متخصصين مؤهلين لتجنب إلحاق الضرر بالمرضى، مؤكدًا أن هذه التقنية تتطلب خبرة ودراية عميقة بتركيب الجسم ووظائف الأعضاء، مشددًا على ضرورة أن يكون ممارس تقنية "الطقطقة" حاصلًا على شهادة علمية عليا ومرخص له مزاولة هذا النشاط.



الطبيب المعالج لأمح الدولي

وأشار إلى أن الدكتور "أ. أ."، الطبيب المعالج لـ"أمح الدولي"، مسجل بنقابة الأطباء لكن كتخصص في إدارة المستشفيات والتغذية العلاجية، وليس مقيدًا بنقابة العلاج الطبيعي.

وشدد على أن حالة "أمح الدولي" لا تسمح بممارسة تقنية "الطقطقة" نظرًا لإصابته بمتلازمة داون، وما يصاحبها من هشاشة في العظام وليونة في الأربطة، فضلاً عن مشكلات صحية أخرى.

ودعا الدكتور سامي سعد، أسرة "أمح الدولي" إلى التقدم ببلاغ رسمي للسلطات المختصة ونقابة الأطباء، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطبيب المعالج، موضحًا أن هناك مخالفة قانونية في تصوير "أمح الدولي" أثناء جلسة العلاج دون الحصول على موافقته، لافتًا إلى أن الطبيب المعالج يستخدم طرق غير مشروعة وغير إنسانية للترويج لنفسه، مستغلًا جهل المرضى بهذه الإجراءات وقوانين مزاولة مهنة الطب والعلاج الطبيعي.