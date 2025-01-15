من الأحكام العرفية إلى التحقيق.. التفاصيل الكاملة لاعتقال رئيس كوريا الجنوبية

ألقى محققون في كوريا الجنوبية القبض على الرئيس المعزول يون سوك يول يوم الأربعاء بتهمة التمرد على محاولته فرض الأحكام العرفية، مما أنهى أسابيع من التحدي وادعاءات يون ومحاميه بأن أمر الاعتقال غير صالح.

ويختلف يون ومكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى الذي يحقق في مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره في الثالث من ديسمبر الماضي بشأن ما إذا كان المكتب يتمتع بسلطة اعتقال الرئيس وملاحقته جنائيا.

ولدى السلطات الآن 48 ساعة لاستجواب يون قبل طلب أمر باحتجازه لمدة تصل إلى 20 يوما أو إطلاق سراحه.

يقود مكتب التحقيق في الفساد فريق تحقيق مشترك يضم الشرطة ووزارة الدفاع سعيا لتوجيه اتهامات بالتمرد وإساءة استخدام السلطة إلى يون من بين آخرين بينما ينفذ المدعون تحقيقاتهم الخاصة.

تم إطلاق مكتب التحقيقات المركزي في يناير 2021 كوكالة مستقلة لمكافحة الفساد للتحقيق مع كبار المسؤولين، بما في ذلك الرئيس، وأفراد أسرهم كجزء من الجهود المبذولة لإبقاء المدعين العامين تحت السيطرة.

لكن حقوق التحقيق والملاحقة القضائية محدودة ليس لديها سلطة مقاضاة الرئيس وهي ملزمة بإحالة القضية إلى مكتب المدعي العام لاتخاذ أي إجراء، بما في ذلك توجيه الاتهام، بمجرد انتهاء الاستجواب.

قال يون يوم الأربعاء إنه سلم نفسه للاستجواب لتجنب أي إراقة دماء على الرغم مما أسماه عدم قانونية التحقيق والاعتقال.

قال محامو يون إن مكتب التحقيقات المركزي ليس لديه السلطة للتعامل مع قضيته حيث ينص القانون على قائمة واسعة النطاق من كبار المسؤولين والانتهاكات التي يمكنه التحقيق فيها، لكنه لا يذكر التمرد.

كان المدعون العامون القادرون على التحقيق في تهم التمرد يجرون تحقيقًا منفصلًا بشأن يون.

وقال المحامون أيضا إن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها محكمة منطقة سيول غير دستورية لأنها حددت أن مذكرة الاعتقال معفاة من بندين من قانون الإجراءات الجنائية الذي يحد من مصادرة وتفتيش مكان يخضع لمعلومات عسكرية سرية، أو مسؤول عام يمتلك أسرارا رسمية، دون تقديم أسس قانونية.

وأضافوا أن أي تحقيق جنائي يجب أن يتم بعد أن تعقد المحكمة الدستورية محاكمة بشأن عزل يون وتقرر ما إذا كانت ستعزله من منصبه بشكل دائم.

وقد قدم فريق يون شكوى وأمر قضائي إلى المحكمة الدستورية لمراجعة شرعية مذكرة الاعتقال، على الرغم من أن محكمة منطقة سيول الغربية التي أصدرت مذكرة الاعتقال رفضت شكوى مماثلة.

في 3 يناير، منعت خدمة الأمن الرئاسية والحرس العسكري محققي مكتب المخابرات من اعتقال يون في مواجهة استمرت ست ساعات.

وكان رئيسها آنذاك، بارك تشونج جون، قد قال إن جهاز الأمن لا يمكنه التعاون بشأن مذكرة الاعتقال، مستشهدا بالنقاش القانوني حول حقوق التحقيق التي يتمتع بها مكتب المخابرات وصلاحية مذكرة الاعتقال.

وقال مدير الاستخبارات المركزية إنه حصل على حقوق تولي قضية يون من خلال الحصول على مذكرة الاعتقال، ولا تنطبق الفقرتان من قانون الإجراءات الجنائية لأن مذكرة الاعتقال كانت تقتصر على اعتقاله، وليس مصادرة ممتلكاته.

لكن الوكالة اعتذرت عن فشلها في البداية في اعتقال يون وطلبت من الشرطة أن تتولى تنفيذ مذكرة الاعتقال، بناءً على اعتبارها أن "قضية خطيرة مثل هذه لا ينبغي أن تترك حتى أدنى احتمال للجدل".

أقرت الشرطة بوجود نزاع قانوني بشأن مثل هذا النقل لكنها قالت إنها ستتشاور مع مدير الاستخبارات المركزية.

عقد مدير الاستخبارات المركزية والشرطة اجتماعات متعددة لمناقشة كيفية تنفيذ مذكرة الاعتقال بعد تأمين مذكرة إعادة إصدارها في 7 يناير.

قال سوك دونج هيون، المستشار القانوني ليون، إن محاولة نقل تنفيذ مذكرة الاعتقال هي في الواقع اعتراف من مدير الاستخبارات المركزية بأن تحقيقها ومذكرة الاعتقال "غير قانونيين".

ماذا تقول المحاكم؟

قالت المحكمة الدستورية يوم الاثنين إنها تراجع الشكوى والأمر القضائي الذي قدمه محامو يون.

وقالت محكمة منطقة سيول الغربية، التي رفضت شكوى مماثلة في وقت سابق، إنه ليس من غير القانوني أن تتعامل وكالة المخابرات المركزية مع قضية يون لأن مزاعم التمرد مدرجة في تهم إساءة استخدام السلطة التي تغطيها الوكالة.

وأوضحت أيضًا أن إعفاء مذكرة التفتيش من بندين من قانون الإجراءات الجنائية يبدو أنه يؤكد أن أي تفتيش قد يستلزم ذلك كان يهدف إلى اعتقال المتهم وليس مصادرة ممتلكاته، وأنه ليس من غير الدستوري أن يحدد القاضي ذلك عند الموافقة على مذكرة التفتيش.

وانتقد محامو يون بيان المحكمة ووصفوه بأنه "مغالطة" وقالوا إنهم سيفكرون في استئناف القرار أمام محكمة أعلى.