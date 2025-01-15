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الأربعاء 15 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

شهيدان في قصف جوي إسرائيلي استهدف فلسطينيين شرقي رفح

غزة
غزة
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أفاد مراسل فضائية “القاهرة الإخبارية” بسقوط شهيدين في قصف جوي إسرائيلي استهدف فلسطينيين شرقي رفح الفلسطينية، اليوم الأربعاء.

وقال مراسل القاهرة الإخبارية، إن جيش الاحتلال ينسف المباني السكنية في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون.
وعاش قطاع غزة ليلة دامية أمس الثلاثاء، حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة استهدفت مختلف محافظات القطاع.

الضربات خلفت دمارًا واسعًا وأثارت حالة من الذعر بين السكان، بينما لم ترد حتى الآن تقارير نهائية حول عدد الضحايا أو حجم الأضرار.

يأتي هذا التصعيد وسط توترات متصاعدة تشهدها المنطقة، مما ينذر بمزيد من التداعيات الخطيرة.

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