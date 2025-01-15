تفاصيل ليلة دامية.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا على غزة

عاش قطاع غزة ليلة دامية أمس الثلاثاء، حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة استهدفت مختلف محافظات القطاع.

وأفاد يوسف أبو كويك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، في رسالة مباشرة، أن النصيب الأكبر من هذه الغارات وقع في مخيمات المحافظة الوسطى، مستهدفًا مناطق البريج، النصيرات، ودير البلح.

الضربات خلفت دمارًا واسعًا وأثارت حالة من الذعر بين السكان، بينما لم ترد حتى الآن تقارير نهائية حول عدد الضحايا أو حجم الأضرار.

يأتي هذا التصعيد وسط توترات متصاعدة تشهدها المنطقة، مما ينذر بمزيد من التداعيات الخطيرة.

مجازر إسرائيلية

وشملت أبرز المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة بالأمس، استهداف منزل لعائلة شقورة بمدينة دير البلح، ما أسفر عن استشهاد 11 مواطنا فلسطينيا، وإصابة آخرين، وفي مخيم دير البلح استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلا، ما أدى إلى استشهاد رجل وزوجته حسب المصادر الطبية الفلسطينية، كما جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية أقصى المناطق الشرقية في خان يونس، وفي مدينة غزة استهدفت الطائرات مدرسة تأوي نازحين في منطقة شارع اليرموك وأسفر عن استشهاد 5 مواطنين.