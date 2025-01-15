لتجنب الحوادث.. غلق 3 طرق رئيسية بسبب الشبورة الكثيفة

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن غلق ثلاثة طرق رئيسية اليوم الأربعاء 15 أكتوبر، بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي تؤثر على رؤية قائدي المركبات، وذلك ضمن إجراءات السلامة العامة لتجنب الحوادث.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا علي سلامتهم، وتوخي الحذر واتباع الإرشادات المرورية والتقيد بالطرق البديلة المعلنة.

تواجه بعض الطرق صعوبات بسبب وجود شبورة مائية كثيفة، مما يؤثر على مستوى الرؤية ويشكل خطراً على سائقي المركبات، وفي هذا السياق، أصدرت غرفة عمليات المرور تعليماتها بإغلاق الطرق المتأثرة حتى تتحسن الأحوال الجوية، وتشمل الطرق التي تم إغلاقها طريق الإسكندرية الصحراوي، وطريق الإسماعيلية، ومحور روض الفرج.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت إخطارًا من الخدمات الميدانية بوجود شبورة مائية تعيق مستوى الرؤية أمام قائدى السيارات، وأمر مساعد وزير الداخلية للمرور بإغلاق الطرق لحين تحسين الأحوال الجوية، وهى طرق: الإسكندرية الصحراوى، وطريق الإسماعيلية، ومحور روض الفرج.