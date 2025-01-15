بنسبة نمو 31% .. إيرادات هيئة الأوقاف تجاوز 1.5 مليار جنيه عن العام الماضي

حققت هيئة الأوقاف تطورًا ملحوظًا في استثمار الوقف الخيري، ضمن جهود الدولة لرعاية الوقف والمحافظة عليه.

وأعلن أحمد عطية، رئيس مجلس الإدارة، أن الهيئة تمكنت من تحقيق زيادة ملحوظة في الإيرادات خلال النصف الأول من العام المالي 2024/ 2025.

إجمالي إيرادات هيئة الأوقاف

وبلغ إجمالي الإيرادات المحققة 1,566,144,378 جنيهًا مصريًا، مسجلًا 127 % من المستهدف لهذه الفترة، وبزيادة قدرها 31 % مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

هئية الأوقاف

وعملت جميع مناطق هيئة الأوقاف، على تعظيم الإيرادات، وتمكنت ثلاث مناطق من تحقيق أعلى معدلات تحصيل خلال هذه الفترة. وتصدرت منطقة البحر الأحمر القائمة بتحقيق نسبة 544 % من المستهدف، وبزيادة قدرها 21 % عن نفس الفترة من العام السابق.

وشهدت منطقة الأقصر التابعة لـ هيئة الأوقاف، تحسنًا ملحوظًا بتحقيق نسبة 186 % من المستهدف، وبزيادة بلغت 15 % عن الإيرادات المحققة في نفس الفترة من العام الماضي. تبعتها منطقة القليوبية التي سجلت نسبة 185 % من المستهدف، مع زيادة قدرها 41 % مقارنة بنفس المدة من العام السابق.

وأكد رئيس مجلس إدراة هيئة الأوقاف،على استمرار المتابعة الدورية لجميع المناطق، مشددًا على أهمية تحقيق الربط القياسي للإيرادات والعمل على حفظ أموال الوقف وموارده.

مجلس الحديث السابع والعشرين

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الأوقاف، عن انعقاد مجلس الحديث السابع والعشرين، لقراءة صحيح الإمام البخاري بالإسناد عقب صلاة عصر اليوم الأربعاء، في رحاب مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة.

ويضم المجلس نخبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر، منهم: الدكتور محمد نصر اللبان، أستاذ الحديث وعلومه، والدكتور أحمد نبوي مخلوف، أستاذ الحديث وعلومه المساعد، و الدكتور أحمد رزق درويش، أستاذ الحديث وعلومه المساعد.

مجلس الحديث السابع والعشرين

تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية الشريفة، وحرصًا على إحياء المجالس الحديثية التي تقدم الفهم الصحيح للسنة، وتتيح فرصة لطلبة العلم والباحثين في علوم الحديث، عبر نهج علمي متصل بالإسناد، يتبنى المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

في سياق منفصل، استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، العميد خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية؛ واللواء الدكتور المهندس أحمد سامي فرج، مدير عام الشركة، مساء أمس.

وزير الأوقاف ورئيس مجلس إدراة شركة العاصمة الإدارية

وجاء اللقاء، في إطار التعاون المثمر بين الوزارة والشركة لدعم جهود التنمية وإعمار العاصمة الإدارية الجديدة، وبحث الخطوات الإجرائية لنقل تبعية مسجد مصر إلى وزارة الأوقاف علميًّا ودعويًّا تنفيذًا لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.