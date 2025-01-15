أثار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، حالة من الجدل والتكهنات بين جماهير كرة القدم، بعد نشره صورة للنجم المصري محمد صلاح بقميص الهلال السعودي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

الصورة، التي جاءت دون تعليق واضح سوى بعض الرموز التعبيرية، دفعت الجماهير للتساؤل حول ما إذا كان هناك تحرك حقيقي من الهلال لضم صلاح في الفترة المقبلة، خاصة مع اهتمام الأندية السعودية الكبيرة بضم نجوم عالميين في إطار مشروع تطوير الدوري السعودي.

محمد صلاح هدف العديد من الاندية

يُذكر أن محمد صلاح كان هدفًا لعدد من الأندية الكبرى في فترات الانتقالات السابقة، وتبقى هذه الصورة مجرد إثارة وتشويق من تركي آل الشيخ دون تأكيد رسمي حول أي مفاوضات فعلية.

الجماهير بانتظار أي تصريحات رسمية من الهلال أو محمد صلاح بشأن حقيقة الأمر، مما يزيد من ترقب الوسط الرياضي لما قد يحدث في المستقبل القريب.