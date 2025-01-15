قطاع الصحة في شمال سيناء.. جهود تطويرية شاملة لخدمة المواطنين في 2025

يشهد قطاع الصحة في شمال سيناء تطورًا كبيرًا على مختلف الأصعدة بهدف تقديم خدمات طبية متكاملة لجميع فئات المجتمع، خاصة الفئات غير القادرة.

وتشمل هذه التطورات تعزيز أداء الإدارات الطبية، وإطلاق مبادرات جديدة تركز على تحسين جودة الخدمات المقدمة.

أبرز جهود تطوير قطاع الصحة في شمال سيناء

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء تطوير إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية مع بداية عام 2025، لتكون ركيزة أساسية في تقديم الرعاية الصحية.

تشمل المبادرات إعفاء غير القادرين من رسوم الفحوصات الطبية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى.

واستحدثت الوزارة دورًا جديدًا لـمساعدي مديري منشآت الرعاية الأولية لصحة الأم والطفل، بهدف تحسين برامج الرعاية وتعزيز صحة الأم والطفل.

وتم تدريب الكوادر الطبية والإدارية لتحسين الأداء وضمان جودة الخدمات.

وأطلقت المديرية مبادرات متنوعة، منها مبادرة "رئة وردية" لمكافحة التدخين، و"بداية جديدة لبناء الإنسان" التي تقدم خدمات طبية متكاملة بالتعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

ونفذت مديرية الصحة حملات موسعة لمراقبة الأغذية خلال 2024، شملت فحص أكثر من 1200 منشأة غذائية، وإعدام 39 طنًا من الأغذية غير الصالحة.

الاستجابة للشكاوى الحكومية

حققت منظومة الشكاوى الموحدة إنجازًا كبيرًا بنسبة 99.96% في حل شكاوى القطاع الصحي، ما يعكس التزام القطاع بتحسين الخدمات الصحية للمواطنين.

تطوير الخدمات في مستشفيات شمال سيناء

زيارة مستشفى العريش العام:

زار وفد من إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية قسم الأطفال وقسم الباطنة لتقييم الاحتياجات ودعم المرضى وأسرهم.

وتم تقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية وتسهيل الإجراءات الإدارية.

أشادت التقارير بأداء الطاقم الطبي والإداري في المستشفى.

التطلعات المستقبلية

بدوره أكد الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن الجهود المبذولة تهدف إلى بناء نظام صحي شامل يلبي احتياجات المواطنين ويضمن وصول الخدمات الطبية للجميع.

وأضاف أن التعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني يسهم في تحقيق رؤية الدولة لتطوير القطاع الصحي بسيناء وتحسين جودة الحياة.

من خلال هذه الجهود، أكد قطاع الصحة في شمال سيناء التزامه بتحقيق العدالة الصحية، وتطوير البنية التحتية الطبية، وتحسين الخدمات المقدمة لكافة المواطنين، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا لتحقيق تنمية صحية شاملة ومستدامة.

كما أشار ابراهيم عبد الله مدير إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية إلى توجيهات الوزارة بتوفير التدريب المستمر للاخصائيين بإدارة الخدمة الطبية وعمل شراكة جديدة مع إدارة العلاقات العامة بعد تفعيلها للتيسير على المرضى مشيرا إلى إعفاء 209 من المرضى غير القادرين من رسوم الفحوصات الطبية خلال ديسمبر 2024.

وأوضح ابراهيم عبد الله مدير إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية عقب زيارته إلي قسم الأطفال بمستشفى العريش العام ان تكليفات وكيل وزارة الصحة لإدارة الخدمة الاجتماعية بالسعي إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال وأسرهم وتسهيل الإجراءات الإدارية ، وتقديم المساعدة في الحصول على الخدمات الطبية اللازمة. للغير قادرين منهم و بناء علاقة تعاونية مع الأسر، وتشجيع مشاركتهم في عملية الرعاية الصحية لأطفالهم.

كما تلعب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة دوراً حيوياً في استراتيجية القطاع الصحي بالمحافظة.

وكشفت تقارير قطاع الصحة بشمال سيناء انجاز ٩٩،٩٦٪ في بحث الشكاوي المقدمة من المواطنين خلال ٢٠٢٤ بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير وزارة الصحة والسكان المصرية نائب رئيس مجلس الوزراء ومتابعة اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

وأكدت التقرير ان منظومة الشكوى الحكومية الموحدة تلعب دورا حيويا في استراتيجية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاع الصحي وذلك من خلال التعامل الفوري مع أي شكاوى أو مقترحات، والعمل على تسهيل التواصل بين المواطن والقطاع الصحى.

من خلال هذه المنظومة والتي تمكن للمواطنين المشاركة الفعالة في تطوير القطاع الصحي، وتحقيق رؤية الوزارة في تقديم رعاية صحية متميزة لجميع أفراد المجتمع، أكد قطاع الصحة حرصه على الاستماع للملاحظات والاقتراحات:

ويمكن للمواطنين تقديم الشكاوى من خلال:

- البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx

- تطبيق فى خدمتك على الهاتف المحمول، والذي يتيح تسجيل الشكوى ثم الحصول على رقم للشكوى، والتسجيل برقم سري يمكن من خلاله متابعة ما تم من إجراءات فى الشكوى المقدمة

-الخط الساخن الثابت برقم 16528 والذى يمكن من خلاله التواصل مع أحد العاملين المختصين بتلقى الشكاوى.

-البريد الإلكترونى info@shakwa.eg

-تطبيق "في خدمتك" على الهواتف الذكية.QR Code

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