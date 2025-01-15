أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15 يناير 2025

شهدت أسعار الذهب في مصر، استقرارًا ملحوظًا في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مع ثباتها عند نفس مستويات الإغلاق المسجلة أمس الثلاثاء، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميًا خلال تداولات الأمس.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 “الأعلى والأغلى فئة” في السوق المصرية حوالي 4343 جنيها للبيع , و 4320 جنيها للشراء .

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 بداية اليوم نحو 3981 جنيها 3960 جنيها

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 “ الأكثر اقبالا و انتشارا في الصاغة المصرية” 3800 جنيه للبيع , و 3780 جنيها للشراء .

وصل سعر جرام الذهب عيار “18 ” في مصر اليوم نحو 3257 جنيها للبيع , و 3240 جنيها للشراء.

ووصل سعر الجرام عيار 14 بداية اليوم إلي نحو 2533 جنيها للبيع و 2520 جنيها للشراء.

وصل سعر جرام الذهب عيار 12 , بداية اليوم نحو 2171 جنيها 2160 جنيها

وسجل سعر الجنيه الذهب “ و يزن حوالي 8 جرامات من الذهب ” نحو 29.9 ألف جنيها للبيع و 30.08 ألف جنيه للشراء.

وبلغ سعر أونصة الذهب بالجنيه, نحو 135078 جنيها للبيع .. 134367 جنيها للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًا “ و تزن حوالي 31.1 جراما من الذهب ” حوالي 2675 دولارًا للأوقية .

ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية قيمة المصنعية والدمغة على كل جرام، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، و التي تختلف من محل صاغة لآخر، ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل المصنعية في الأغلب لنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.



في البورصات العالمية , حافظت أسعار الذهب عالميًا على استقرارها اليوم عند مستوياتها الأخيرة، حيث بلغت العقود الفورية 2، 671.44 دولارًا للأوقية، بينما سجلت العقود الآجلة, 679.51 دولارًا, شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعاً خلال تداولات أمس الثلاثاء بدعم من حالة عدم اليقين المحيطة بخطط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب السياسية، بينما تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية التي ستقدم المزيد من الوضوح بشأن مسار السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى عند 2675 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2664 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2669 دولار للأونصة،

يصدر مؤشر أسعار المنتجين في وقت لاحق من اليوم وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء لتقدم المزيد من الرؤى حول الاقتصاد ومسار سياسة ابنك الاحتياطي الفيدرالي لعام 2025، ومن المقرر أيضًا أن يتحدث العديد من أعضاء ابنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.