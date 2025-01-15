اليوم.. طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة والعظمى 23 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى و الوجه البحري ودافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد ومعتدل على السواحل الشمالية وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ويصل لحد الصقيع على المزروعات في ووسط سيناء .

كما يشهد اليوم الأربعاء، شبورة مائية كثيفة صباحا تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية .

وأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري ،23 للعظمى والصغرى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 24 للعظمى والصغرى 8 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 29 للعظمى والصغرى 11 درجة .