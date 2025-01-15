ذكرى ميلاد سمير غانم.. رحلة تألق بين السينما والمسرح والتليفزيون

تحل علينا ذكرى ميلاد أحد عمالقة الكوميديا الفنان سمير غانم، الذي ولد في مثل هذا اليوم 15 يناير عام 1937، واشتهر داخل الوسط الفني بشخصية "فطوطة" الكارتونية وقدمها في فوازير شهر رمضان المبارك وتفاعل معها الأطفال بشكل كبير، وأجمعوا على حبه، وترك صانع البسمة إرثًا فنيًا كبيرًا أثر في قلوب محبيه حتى وقتنا هذا، كما اجتمع العالم العربي أجمعين على حب سمير غانم.

سمير غانم يتربع على عرش الفن المصري

كون الفنان الراحل سمير غانم مع كل من جورج سيدهم والضيف أحمد، فرقة عُرفت باسم "ثلاثي أضواء المسرح" في ستينات القرن الماضي، اشتهرت على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، والمسرحيات والأفلام، كان أشهرها "طبيخ الملائكة" و"روميو وجولييت"، ومن أبرز أعمالهم السينمائية "30 يوم في السجن، شاطئ المرح، الزواج على الطريقة الحديثة، العميل 77، المجانين الثلاثة" وغيرها من الأعمال الفنية المؤثرة والناجحة حتى الآن.

حققت فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا، لكن عندما رحل العقل المدبر للفرقة الضيف أحمد وهو لم يتجاوز 37 عام، وكشف الفنان الراحل سمير غانم عن اللحظات الأخيرة في حياة الضيف، قائلًا: “الضيف أحمد قبل وفاته كان يخرج رواية (كل واحد وله عفريت)، وسافرنا إلى الأردن لحضور أحد الحفلات، وكان الضيف أحمد في الطائرة مصممًا على حضور كل أعضاء الفرقة بروفات المسرحية”.

وتابع: "الضيف أحمد جسد دور شخص ميت في النعش، وذلك ضمن البروفات الأخيرة لمسرحية "الراجل اللي جوز مراته" ليتحول التمثيل إلى حقيقة، ويموت بعدها مباشرة، بعد أن غادر إلى منزله، وفي منتصف الليل اتصل بيا جورج سيدهم وأخبرني بأن الضيف أحمد مات".

بعد رحيل الضيف أحمد.. كيف كان مصير سمير غانم وجورج سيدهم

رحيل الضيف أحمد أثر على فرقة ثلاثي أضواء المسرح بشكل كبير لأنها حققت نجاحًا واسعًا، وفي عام 1970 انفصلت وقرر جورج سيدهم العمل في المسرح منفردا، وانتقل سمير غانم إلى السينما والدراما التلفزيونية.

قدم الفنان الراحل سمير غانم عدد كبير من الأعمال الفنية المؤثرة والناجحة حتى الآن، مثل: “يارب ولد، إحنا بتوع الإسعاف، تجيبها كده تجيلها كده هي كده، أزواج طائشون، فقراء ولكن سعداء، شباب مجنون جدا، العرضحالجي، عريس في اليانصيب، الأغبياء الثلاثة، مدرسة المشاغبين، حسن بيه الغلبان، على جنب يا أسطى، أميرة حبي أنا”.

زواج سمير غانم من دلال عبدالعزيز

تزوج الفنان الراحل سمير غانم من الفنانة دلال عبدالعزيز بعد قصة حب كبيرة، أسفرت عنها حياة فنية وشخصية ناجحة، التي بدأت عندما رشح جورج سيدهم، دلال عبد العزيز في بطولة مسرحية "أهلاً يا دكتور" التى أعجب الجميع بأدائها.

جمعهما على المسرح 4 مسرحيات أبرزها؛ "فخ السعادة الزوجية، فارس وبنى خيبان، أخويا هايص وأنا لايص و أهلًا يا دكتور"، تزوج الثنائي في عام 1984، ونتج عن ثمرة حبهما ابنتاهما النجمتان دنيا وإيمي.