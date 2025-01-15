ads
الأربعاء 15 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار العملات اليوم الأربعاء 15 يناير 2025

أسعار العملات الاجنبية
أسعار العملات الاجنبية اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تراجعت أسعار العملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه المصري بشكل ملحوظ، بداية تداولات اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، والذي يعرض حركة أسعار العملات على مدار اليوم.

بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي  في البنك المركزي المصري نحو 50.40 جنيه للشراء و 50.50 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف اليورو في البنك المركزي المصري نحو 51.68 جنيه للشراء و 51.78 جنيه للبيع.

سجل سعر  الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري  بداية اليوم نحو 61.33 جنيه للشراء و 61.48 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر صرف الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 54.96 جنيه للشراء و 55.10 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الـ 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري بداية اليوم  نحو 31.92 جنيه للشراء و 31.99 جنيه للبيع.

سجل  متوسط سعر صرف اليوان الصينى في البنك المركزي المصري نحو 6.87 جنيه للشراء و 6.88 جنيه للبيع.

وعن أسعار صرف العملات العربية بداية اليوم الأربعاء , و أكثرها تداولا في مصر ( الريال السعودي , و الدرهم الإماراتي , و الدينار الكويتي). 

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.42 جنيه للشراء و 13.45 جنيه للبيع.

و بلغ متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 163.21 جنيه للشراء و 163.64 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.72 جنيه للشراء و 13.75 جنيه للبيع.

اسعار العملات أسعار العملات اليوم أسعار العملات الأجنبية أسعار العملات الاجنبية في مصر اليوم أسعار العملات مقابل الجنيه المصري