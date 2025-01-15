أسعار العملات اليوم الأربعاء 15 يناير 2025

تراجعت أسعار العملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه المصري بشكل ملحوظ، بداية تداولات اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، والذي يعرض حركة أسعار العملات على مدار اليوم.

بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 50.40 جنيه للشراء و 50.50 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف اليورو في البنك المركزي المصري نحو 51.68 جنيه للشراء و 51.78 جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري بداية اليوم نحو 61.33 جنيه للشراء و 61.48 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر صرف الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 54.96 جنيه للشراء و 55.10 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الـ 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري بداية اليوم نحو 31.92 جنيه للشراء و 31.99 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر صرف اليوان الصينى في البنك المركزي المصري نحو 6.87 جنيه للشراء و 6.88 جنيه للبيع.

وعن أسعار صرف العملات العربية بداية اليوم الأربعاء , و أكثرها تداولا في مصر ( الريال السعودي , و الدرهم الإماراتي , و الدينار الكويتي).

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.42 جنيه للشراء و 13.45 جنيه للبيع.

و بلغ متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 163.21 جنيه للشراء و 163.64 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.72 جنيه للشراء و 13.75 جنيه للبيع.