أيقونة ثورة وزعيم عربي استثنائي.. 107 سنوات على ميلاد جمال عبد الناصر

تحل اليوم الأربعاء الذكرى الـ107 لميلاد الزعيم جمال عبد الناصر، الذي وُلد في 15 يناير 1918 في أسرة بسيطة تنتمي إلى قرية بني مر بمحافظة أسيوط في صعيد مصر.

نشأ عبد الناصر وسط ظروف عادية، لكنه تطلع إلى خدمة بلاده فانضم إلى الكلية الحربية، وتخرج فيها برتبة ضابط، ليبدأ مسيرته العسكرية والسياسية.

كان عبد الناصر قائدًا لثورة 23 يوليو 1952، التي أطاحت بالنظام الملكي في مصر وأعلنت قيام الجمهورية.

من هو الزعيم جمال عبد الناصر

ولد جمال عبد الناصر فى 15 يناير 1918، و تخرج فى الكلية الحربية 1938، وقاد تنظيم الضباط الأحرار 1949، وشارك فى ثورة 23 يوليو 1952، وانتُخب رئيسا للجمهورية يونيو 1956، وأمّم شركة قناة السويس يوليو 1956، وتوفى فى 28 سبتمبر 1970 ودعه شعب مصر فى جنازة مهيبة.

إنجازات الزعيم

انحاز للعدالة الاجتماعية بقرارات جريئة مثل مجانية التعليم والإصلاح الزراعى وأعطى خمسة أفدنة لكل فلاح مصرى ولغى الإقطاع وتملك فرد واحد آلاف الأفدنة ورد للفلاحين كرامتهم التى أهدرها الاقطاع مئات السنين تحت الحكم الملكى الظالم المستبد .

-أسس نهضة اقتصادية وصناعية من خلال الخطط الخمسية وإنشاء القطاع العام ومؤسساته الباقية حتى الآن وأنشأ مصنع الأخشاب فى قطاع السجون ليحتضن من أخطأوا الطريق ويجعلهم صناع اثاث مفيدين لأنفسهم ولعائلاتهم والمجتمع.

-انشغل بالقومية العربية ودعم حركات التحرر الوطنى فى المنطقة العربية وإفريقيا وقد حررت قواتنا المسلحة العديد من الدول العربية من الأنظمة الفاسدة مثل الجزائر واليمن وليبيا ودول إفريقية أخرى.

أبرز مقولات جمال عبد الناصر:

-الحق بغير قوة ضائع والسلام بغير مقدرة الدفاع عنه استسلام.

-المترددون لن تقوى أيديهم المرتعشة على البناء.

-لا يمكن أن يكون الغنى إرثًا والفقر إرثًا.

خبراء الاستراتيجيين



من جانبه قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز الوطنى للدراسات الأمنية، في تصريحات لـ "البوابة نيوز": جمال عبد الناصر شخصية لا يمكن إنكار دورها المحوري في تشكيل التاريخ المعاصر للمنطقة. لقد كان رمزاً للمقاومة ضد الاستعمار والصهيونية، وألهم جيلاً كاملاً من القادة العرب. ومع ذلك، يجب تقييم سياساته في سياقها التاريخي، مع الأخذ في الاعتبار التحديات التي واجهها.

وتابع: أن ذكرى ميلاد جمال عبد الناصر مناسبة للتأمل في مسيرته وإنجازاته، وتقييم دوره في تاريخ مصر والوطن العربي، كما أنها فرصة للتعلم من تجاربه، والاستفادة من دروس التاريخ في بناء مستقبل أفضل.

وأضاف: استطاع تعزيز مكانة مصر في العالم العربي فقد لعب دوراً محورياً في توحيد مصر وسوريا لتشكيل الجمهورية العربية المتحدة، ودعم حركات التحرر الوطني في العالم العربي.

وفى ذات السياق، قال اللواء محمد رشاد، وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق وخبير شئون الأمن القومي لـ "البوابة نيوز": استطاع عبد الناصر توجيه مصر نحو التنمية الشاملة فقام بتنفيذ العديد من المشاريع القومية مثل بناء السد العالي، وتطوير الصناعة والزراعة.

وتابع: “كما حقق إنجازات كبيرة في مجال التنمية والبناء ولا يزال جمال عبد الناصر شخصية محورية في الذاكرة العربية، وذلك لأنه رمز للمقاومة ضد الاستعمار والصهيونية، وله مكانة خاصة في قلوب الشعوب العربية، فهو قائد قومي قاد مصر في فترة حرجة من تاريخها، وسعى إلى تحقيق الوحدة العربية، وقيادته تلك ملهمة للأجيال الشابة، وخاصة أولئك الذين يسعون إلى التغيير وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبكل شجاعة استطاع مواجهة الاستعمار والصهيونية، فقاد مصر في حرب 1956 ضد العدوان الثلاثي”.