سعر الدولار اليوم الأربعاء 15 يناير 2025

سيطرت حالة من الاستقرار والهدوء النسبي علي سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 ، في البنوك الحكومية والتجارية ومكاتب الصرافة العاملة في سوق الصرف المصرية .

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري , 50.40 جنيه للبيع و 50.50 جنيه للشراء .

في بنك مصر استقر سعر الدولار عند 50.40 جنيه للبيع مقابل 50.50 جنيه للشراء .

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB بداية اليوم الأربعاء 50.40 جنيه للبيع ، و 50.50 جنيه للشراء .

فيما سجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 50.50 جنيه للبيع ، و 50.59 جنيه للشراء .

فيما سجل سعر الدولار في البنك الوطني الكويتي (NBK) بداية اليوم 50.40 جنيه للشراء 50.50 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية (SAIB) نحو 50.40 جنيه للشراء 50.50زجنيه للبيع.

و جاء سعر صرف الدولار اليوم في بنك قناة السويس ليسجل 50.40 جنيه للشراء 50.50 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في المصرف المتحد 50.40 جنيه للشراء 50.50 جنيه للبيع.

فيما وصل سعر الدولار في بنك القاهرة إلي 50.40 جنيه للشراء و 50.50 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك العقاري المصري العربي 50.40 جنيه للشراء 50.50وجنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك أبوظبي نحو 50.40 جنيه للشراء 50.50 جنيه للبيع.

فيما وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى 50.40 جنيه للشراء 50.50جنيه للبيع.

في بنك فيصل سجل سعر الدولار نحو 50.40 جنيه للشراء 50.50جنيه للبيع.

وبلع سعر الدولار مقابل الجنيه في ميد بنك (MID Bank) 50.40 جنيه للشراء 50.50جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي إلي 50.51 جنيه للشراء 50.61 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 50.45 جنيه للشراء و50.55 جنيه للبيع.

و عن سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري , فسجل نحو 50.45 جنيه للشراء 50.55 جنيه للبيع

و بلغ سعر الدولار في بنك نكست نحو 50.42 جنيه للشراء 50.52 جنيه للبيع

و بالنسبة لسعر الدولار في البنك الأهلي المتحد فسجل 50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع

و جاء سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند نحو 50.41 جني للشراء و50.51 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار في اتش اس بي سي وصل إلى 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع.

أما في بنك المشرق سجل سعر الدولار 50.40 جنيه للشراء و 50.50 جنيه للبيع.